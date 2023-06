Velký podraz. Vedení Prahy se nelíbí plán pošty vydražit budovu v Jindřišské

„Pokud stát opravdu schválil prodej centrály v Jindřišské formou aukce, vnímám to za Prahu jako velký podraz,“ prohlásil ve středu pražský radní pro majetek Adam Zábranský (Piráti).

Zábranský zdůraznil, že magistrát usiluje o přímou koupi budovy dlouhodobě. Rád by tam přesunul úředníky ze Škodova paláce, kde mu za několik let vyprší nájem.

Na dotaz Seznam Zpráv, jak se Česká pošta staví k vyjádřením z magistrátu, mluvčí Vitík pouze zopakoval, že prodej proběhne formou elektronické aukce. „Česká pošta má možnost prodat budovu v Jindřišské ulici. Není to povinnost a Česká pošta v současné době není ničím tlačena tento prodej uskutečnit v co nejkratší době,“ uvedl.

„Budeme se rozhodovat podle naší ekonomické situace. Pokud by k prodeji došlo, bylo by to formou e-aukce, abychom za nemovitost získali maximální možnou cenu.“