Vláda nezařadila kratom a kanabinol HHC na seznam zakázaných látek

Podle Výborného by měly po novele existovat dvě kategorie látek - zakázané a regulované. Na druhý seznam by patřily mimo jiné kratom a HHC. Vobořil už dříve řekl, že tyto psychomodulační látky by si nemohli koupit mladí do 18 let a děti. Prodej by mohl být jen s obsluhou, ne v automatech. Zakázaná by byla reklama.