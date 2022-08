Vláda respektuje audit Bruselu, že Babiš byl ve střetu zájmů. Žalobu nechystá

Vláda dnes rozhodla, že nepodá žalobu k Soudnímu dvoru EU na Evropskou komisi kvůli pokutě více než 3,2 milionu eur (zhruba 80,3 milionu korun) za chyby v zemědělských dotacích. Její součástí je i sankce za střet zájmů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) ve výši 30 606 eur (zhruba 751 000 Kč). Na tiskové konferenci po jednání vlády to oznámil ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Lucie Bukovanská, mluvčí holdingu Agrofert z Babišových svěřenských fondů, v reakci uvedla, že společnost překvapilo, že vláda kvůli sankci, která je jen zhruba jedno procento celé částky, v rámci politického boje obětovala zájmy ČR.

EK Česku sankci uložila na základě výsledků auditu, který se konal v roce 2019, rozhodnutí komise zveřejnila letos v červnu. Vláda měla na rozhodnutí o podání žaloby lhůtu do konce tohoto týdne.

Další otázkou budou podle Nekuly nárokové dotace, které dostávají všichni zemědělci na hektar obdělávané půdy. „Za to rozhodné období, které šetřila EK, hovoříme o částce až 4,5 miliardy korun. Pokud jde o detaily dalšího postupu, je to zcela v kompetenci SZIF, je to nezávislá platební agentura,“ dodal.