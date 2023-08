Vláda s penzijní reformou narazí u prezidenta. Je prý příliš mírná

Mimořádná valorizace – do budoucna se bude chovat jako příspěvek, který navyšuje důchody jen do řádné valorizace. Nebude ovlivňovat výši penzí natrvalo.

Předčasný důchod – minimální doba pojištění pro předčasný odchod do penze bude 40 let. Do předčasného důchodu lze odejít maximálně tři roky předem, zvýší se koeficient procentního krácení výměry důchodu na 1,5 procenta, vyloučí se procentní výměra předčasného důchodu od přiznání až do dosažení důchodového věku s valorizací.