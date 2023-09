Vládní konsolidační balíček prošel druhým čtením a míří ke schvalování

Poslanci by měli předlohu schvalovat na konci září.

Opozici se dnes nepodařilo prosadit vrácení předlohy k novému projednání v rozpočtovém výboru. Samotné druhé čtení trvalo zhruba 17 hodin a provázela ho kritika ze strany opozice. Vládě má umožnit v příštím roce snížit schodek rozpočtu o 97 miliard korun a do roku 2025 celkem o 150 miliard korun.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) již dříve ujistil, že prostuduje všechny pozměňovací návrhy, i ty opoziční. Jde mu hlavně o zachování objemu úspor. V závěrečném slově uvedl, že české veřejné finance nejsou v dobrém stavu, je proto nutné něco dělat. Možné jsou podle něho dvě sady opatření k poklesu schodků státního rozpočtu, a to zvýšení některých daní a snížení některých výdajů, nebo jejich kombinace, přičemž nic z toho není populární.

Podle expremiéra a předsedy ANO Andreje Babiše však není konsolidační balíček zapotřebí. Stejně jako bývalá ministryně financí v jeho vládě Alena Schillerová i jako opoziční SPD tvrdí, že vláda zásadním způsobem zvyšuje daně. Podle Babiše by vláda měla postupovat cestou investic. Podle předsedy klubu SPD Radima Fialy by vláda měla spíše snižovat nepovinné výdaje.

Vládní balíček mění především daňové zákony. U daní z příjmů ruší některé výjimky. V případě daně z přidané hodnoty zavádí pouze dvě sazby místo nynějších tří, a to 12 a 21 procent. Proti původnímu vládnímu návrhu budou do nižší sazby spadat i noviny. Opoziční poslanci chtějí do nižší sazby zařadit třeba dámské hygienické pomůcky nebo řezané květiny.