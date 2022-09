Vládu k energetické misi přiměl tlak zvenčí. Neúspěch může potopit ministra

Na tyto politické „výstřely“ se začaly nabalovat další významné aspekty – cena elektřiny na burze vyletěla nad do té doby nepředstavitelnou hranici 1 000 eur za MWh, na Václavské náměstí se o několik dnů později vypravilo 70 tisíc lidí demonstrovat proti Fialově vládě.

A do toho se přidaly blížící se komunální a senátní volby a zvěsti o průzkumech naznačujících oslabující preference vládních stran ve velkých městech či v důležitých senátních obvodech.

Ve vládních kruzích se začalo hledat, kdo je politicky zodpovědný za to, že na přelomu srpna a září nebylo na stole konkrétní schválené řešení, jak se s vysokými cenami energií na národní úrovni potýkat. A většina koaličních ukazováčků namířila na ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu (za STAN).

Do věci se zapojil i již zmiňovaný ministr Blažek (také ODS), jehož poradci vypracovali pro Zajíčkův tým právní analýzu, která se týká mimo jiné zastropování cen energií.

„Ano, ministr Síkela měl a má moji podporu. Kritické hlasy, které vůči němu zaznívají, jsou nefér. Pan ministr plnil takové zadání, jaké od vlády měl. A to až do nedávné doby prostě nebylo zastropování,“ uvedl pro Seznam Zprávy šéf STAN Rakušan.

Jeho slova potvrzují, že zastropování cen energií a z toho vyplývající obrovské náklady pro stát coby kompenzace jeho ani vládní kolegy programově a ideologicky netěší. „Pokud jde o zastropování, které jsme v pondělí ohlásili, je to řešení, které uklidní situaci. Ale samozřejmě existovalo i dost důvodů, proč k němu nepřistoupit, zejména pak dopady do rozpočtu,“ vysvětlil 1. místopředseda vlády.

Pro Síkelovu budoucnost v čele ministerstva průmyslu bude důležité, zda se v příštích týdnech povede záchranný mechanismus dotáhnout do konce. V případě úspěchu by tlak koaličních stran na STAN a jeho ministra mohl polevit. A naopak – pokud se to nepovede, bude mít Síkela problém.