Síkela: Zabraňme vzniku vlád, které vyrazí s prosíkem do Moskvy

Mimořádná evropská rada pro energetiku, kterou svolala jako předsedající země Česká republika v pátek do Bruselu, přijala několik politických návrhů, jakým směrem by se mohlo ubírat evropské řešení energetické krize a vysokých cen energií. Zástupci vlád států EU pověřili Evropskou komisi přípravou konkrétních opatření, včetně celounijních úspor energie či stanovení stropu cen plynu.

My jsme pak připravení je definitivně přijmout na konec září, na kdy pravděpodobně svoláme další mimořádnou radu. Celý proces navíc probíhá ve zrychleném režimu, takže opatření, která s ostatními ministry odsouhlasíme, už nebude schvalovat Evropský parlament. Je to už podruhé během našeho předsednictví.

Jaká je šance, že by se nadměrné zisky výrobců a obchodníků energií z jiných než plynových zdrojů vrátily zpět do oběhu a využily se na pomoc spotřebitelům?

Co to znamená?

Komise přijde s mechanismem, který umožní zisky od výrobců elektřiny z těchto inframarginálních zdrojů využít na pomoc odběratelům, a to ať už pomocí zastropování cen energií nebo třeba různých příspěvků. Vypadá to, že tento mechanismus má mezi členskými státy podporu. Komise také na základě našeho zadání přijde s návrhem na zastropování cen plynu.

Může jít o zastropování veškerého plynu, nebo jen toho, ze kterého se vyrábí elektřina. To by opět výrazně snížilo ceny elektřiny. Oba mechanismy se navíc mohou doplňovat, kdy zisky z inframarginálních zdrojů budou využity k zastropování ceny plynu, a tím ke snížení ceny elektřiny.

Ruský plyn tvoří už jen zlomek celkových dovozů a nemá tedy žádný vliv na cenu, a tedy ani zastropování ceny plynu z Ruska by nemělo žádný dopad na cenu plynu ani elektřiny. To, čeho se snažíme dosáhnout v rámci našich jednání, tedy zastropování cen ruského plynu opravdu nevyřeší. Druhým hlediskem je samozřejmě energetická bezpečnost mnoha zemí střední Evropy.

Evropa je v ekonomické válce s Ruskem a hlavním polem, kde se ta válka vede, je energetika. Z pátečního jednání jasně vyplynulo, že si to ministři velmi dobře uvědomují. Putin využívá závislost Evropy na ruském plynu, aby jeho cenu tlačil nahoru. To logicky tlačí vzhůru i ceny elektřiny. Jeho cílem je poškodit evropské občany a evropský průmysl. Evropští ministři pro energetiku si tu zodpovědnost velmi dobře uvědomují, a proto bylo to včerejší jednání naprostou prioritou pro všechny. A jasně jsme si řekli jedno – máme dny, ne týdny a podle toho budeme postupovat. Jako ten, kdo toto jednání svolal, jsem za to velmi rád.