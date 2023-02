Vohralíková znovu u Mynáře. Klíčový protokol v ruce stále nemá

Zvolený prezident Pavel už dříve poznamenal, že kontroly zjistily řadu pochybení, ne však něco, co by mělo vést z pohledu prezidenta NKÚ Kaly k trestnímu stíhání. Závěr kontroly, která je už hotová, by podle dřívějšího Kalova vyjádření mohl být zveřejněn za několik týdnů. Pavel původně hovořil o tom, že bude chtít uskutečnit další audit v KPR, nejlépe do inaugurace 9. března. Tak rychlá kontrola ale podle šéfa NKÚ reálná není.