Volby by vyhrála koalice Spolu. Těsně by předstihla ANO

Sněmovní volby by nyní vyhrála koalice Spolu s 31 procenty. Druhé ANO by mělo 30,5 procenta, vyplývá z modelu Kantaru pro Českou televizi.

Na třetím místě by skončila koalice Pirátů a Starostů s 13 procenty hlasů. SPD Tomia Okamury by získala 9 procent. ČSSD, která je v tuto chvíli mimo Sněmovnu, by podle Kantaru získala pět procent.