Vydrží déle koalice, nebo opozice? Sněmovnu zablokují další obstrukce

Vládní koalice zařadila problematické návrhy na jednu schůzi záměrně, aby se projednaly při jedněch obstrukcích. Cílem je opozici „unavit“ nepřetržitým jednáním. „Budeme to muset vydržet,“ zní z koaličních lavic.

„Musíme nastavit nějaký systém, protože fyzicky se to nedá zvládnout,“ uvedla šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

Dvacátá schůze začíná v 10 hodin a měla by mít šest bodů. Mimo jiné na ní poslanci mají ukončit i stav pandemické pohotovosti. Kvůli pandemickému zákonu, jímž se pohotovost vyhlašuje, poslanci už jednou ve Sněmovně nocovali. Únorová schůze, kterou přehlasovávali senátní veto zákona, trvala 37 hodin. Zrušení stavu pandemické pohotovosti by proto mělo projít bez námitek.

Hnutí ANO už ohlásilo obstrukce při projednávání zrušení zákona o evidenci tržeb EET. Ten prosadila vláda Bohuslava Sobotky, v níž ANO drželo ministerstvo financí. A stále ho považuje za dobrý nástroj. „To by do rozpočtu přinášelo 12 až 13 miliard ročně,“ řekla k EET Schillerová.

Hnutí ANO chce obstruovat i novelu zákona o střetu zájmů, která by měla veřejným funkcionářům zakázat vlastnit média. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš má ve svěřenských fondech zaparkován mediální dům Mafra, který mimo jiné vydává třeba deníky MF Dnes či Lidové noviny, ale v jeho portfoliu jsou i rádia či televize.

Hnutí SPD pak hodlá těžce bojkotovat i projednání posledního návrhu, se kterým přicházejí senátoři. Změna zákona o volbách by měla do českého volebního systému zavést korespondenční volbu. SPD už Sněmovnu jednou kvůli tomuto bodu zablokovalo, a to letos v lednu. „Korespondenční hlasování je útokem na demokracii a otevřenými dveřmi k případným manipulacím s volebními lístky,“ řekl k tomu tehdy předseda klubu SPD Radim Fiala.