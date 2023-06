Víkendový zákaz kamionů platí dál, návrh na změnu podpořilo jen 27 poslanců

Poslanci nepřijali návrh poslance ODS Stanislava Blahy na zavedení nové výjimky z víkendového zákazu jízd kamionů. Směly by podle něj jet například do místa vykládky zboží, pokud by bylo v tuzemsku. Pro návrh hlasovalo jen 27 poslanců hlavně z klubů ODS a TOP 09.

Výjimka se nelíbila Svazu měst a obcí. Schválená novela přesto dává Ministerstvu dopravy možnost povolit výjimku ze zákazu víkendových jízd kamionů, a to z důvodu bezpečnosti státu, ochrany života, zdraví nebo majetku a také mimořádné události nebo odstraňování jejích následků.

Blaha i ministr dopravy Martin Kupka (ODS) argumentovali tím, že půjde jen o nižší stovky kamionů. Nesouhlasil s tím například stínový ministr dopravy ANO Martin Kolovratník a vyjádřil obavu, že kamionů by bylo mnohem víc.

Výjimka by se vztahovala třeba i na jízdu řidiče domů nebo do provozovny dopravce. Když se Seznam Zprávy nedávno resortu dopravy dotazovaly na data, která by tvrzení dokazovala, neuspěly. „Analýza nutně nemusí znamenat vytvoření nějakého papírového dokumentu s názvem Analýza,“ uvedl mluvčí František Jemelka.

Platný zákon zakazuje jízdu kamionů a dalších rozměrných automobilů na dálnicích a silnicích první třídy v neděli a ve svátek od 13:00 do 22:00. O prázdninách nesmějí taková vozidla jezdit v sobotu od 07:00 do 13:00 a v neděli od 17:00 do 21:00.

Zelenou naopak dostala možnost zvýšit na vybraných úsecích dálnic povolenou rychlost až na 150 kilometrů v hodině. Nepůjde o plošné zvýšení, týkat se to bude jen nových a modernizovaných úseků, kde to dovolí úřady.