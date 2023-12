Zákaz předjíždění na D1 ignorují stovky šoférů kamionů. Policie přitvrdí

Je začátek týdne, krátce po poledni, a při pohledu z mostu nad dálnicí D1 na Vysočině u Humpolce není problém rychle počítat řidiče kamionů, kteří předjíždějí, i když je to nově zakázané. A to dobře viditelnými značkami. Jen během 15 minut reportér Seznam Zpráv ze zasněženého mostu zaznamenal tři takové případy.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) k věci uvedl, že jen za posledních sedm měsíců řešila policie stovky případů, kdy řidiči kamionů zákaz předjíždění ignorovali. „Konkrétně Policie České republiky zaznamenala 691 porušení od května do konce listopadu. A z toho se jen za říjen a listopad jedná o 258 porušení,“ sdělil Seznam Zprávám.

Podle Kupky zvýšení počtu přestupků v posledních měsících souvisí s postupným osazováním dálnice D1 dopravními značkami, které zákaz předjíždění pro nákladní vozidla šoférům avizují. V listopadu se například rozšířil zákaz přejíždění o úsek na Vysočině od 90. do 112. kilometru.

„Mluvil jsem s asi desítkou našich členů a zatím žádné zkušenosti s novou úpravou nejsou. Naše předešlé výhrady nicméně trvají, včetně toho, že by bylo rozumnější použít proměnné značení jako v okolních státech,“ myslí si Felix.

Čírtková také popsala, jak je možné ignorování zákazových značek sankcionovat. Podle policejní mluvčí do konce letošního roku nelze tento přestupek řešit na místě. Policisté musí přestupek zadokumentovat a odevzdají ho k řešení do správního řízení.

Pokud se přestupku dopustí cizinec, u kterého by mohlo hrozit, že se bude správnímu řízení v Česku vyhýbat, policisté využijí zákonné možnosti a uloží řidiči kauci. Tento postup se od příštího roku změní.

„Od Nového roku to umožňuje novela zákona – policisté budou mít možnost řešit tento přestupek na místě a umožní policistovi uložit pokutu v příkazním řízení až 5500 korun a řidič dostane šest trestných bodů,“ vysvětluje Čírtková.

A vysvětluje, jak se bude postupovat, pokud z nějakého důvodu nebude možné řešit přestupek na místě. „Tento přestupek zadokumentujeme a odevzdáme do správního řízení, kde hrozí sankce až 25 tisíc korun a řidič dostane šest trestných bodů. V případě, že by se přestupku dopustil zahraniční řidič, který s ním nebude souhlasit, jsme oprávněni mu uložit kauci. Ta může být až do výše 50 tisíc korun.“