Úřaduje z Ruska, miluje Stalina a odmítá LGBT. Nový plzeňský zastupitel

Skloubení studia v 3000 kilometrů vzdáleném Volgogradu s mandátem zastupitele je podle studenta možné. „Neuvolnění zastupitelé běžně pracují. Na rozdíl od představitelů jiných politických stran mám však pouze jednu funkci. Jsem si tedy jist, že zvládnu obojí a dle možností a potřeb budu přijíždět do České republiky. Rozhodně se to negativně nepodepíše ani na kvalitě mé práce zastupitele, ani na mých studijních výsledcích,“ uvedl pro Seznam Zprávy.

Cesta z Ruska do Plzně mu prý trvá zhruba den. Kvůli zrušení letů mezi Českou republikou a Ruskem, kvůli ruské agresi, cestuje pozemní cestou do Estonska a odtamtud využívá letecké spojení.

„Josif Vissarionovič Stalin se vrací. Obliba Stalina v Rusku stoupá, oficiální antistalinská propaganda již více nefunguje. A nikdy úplně nefungovala. Stalin neodešel do minulosti, on se rozplynul v budoucnosti,“ hlásal například loni v listopadu. Vladimira Putina označuje za svého prezidenta.

Do zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1 byl za SPD zvolen Jakub Zieba. Zieba studuje a pobývá v Rusku. Měsíc po únorové invazi do ruské státní televize Rossija řekl: „V českých školách a středních školách je veškeré učivo namířeno proti Sovětskému svazu a Ruské federaci. 👇 pic.twitter.com/pd6DxW8rd1

Na dotaz, zda by se chtěl v Ruské federaci v něčem inspirovat tak, aby to přenesl do Plzně, kde je zastupitelem, reagoval, že se chce na západě Čech zabývat zejména dostupností parkovacích míst, což měl i ve volebním programu. „V Rusku se lze inspirovat řadou věcí, ale to by bylo možné realizovat pouze v Poslanecké sněmovně,“ vysvětlil.