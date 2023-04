Zbrojař Strnad krouží kolem Babišovy chemičky Synthesia

Koupě Synthesie zbrojařem Strnadem by právě v dnešní době dávala logiku, byť by šlo o investici v řádu několika miliard korun.

Vládě oficiálně nabídla, že bude do Explosie investovat, případně by koupila její akcie.

„CSG (Czechoslovak Group) je připravena se okamžitě zapojit do strategického rozvoje Explosie, a to buď formou financování klíčových investic do modernizace, automatizace a rozšíření výroby, nebo přímým kapitálovým vstupem do společnosti,“ napsal členům kabinetu Michal Strnad v dopise, z něhož loni v listopadu citoval deník E15.