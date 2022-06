Zeman ji nechtěl jako viceprezidentku NKÚ, nově by měla být státní tajemnicí

Simeona Zikmundová, dosavadní náměstkyně ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové (KDU-ČSL), by se měla na ministerstvu stát státní tajemnicí.

Sněmovna Zikmundovou - na návrh vládní koalice - zvolila jako kandidátku do funkce viceprezidentky NKÚ, kde už dříve působila. Prezident Miloš Zeman ji však odmítl jmenovat, přičemž vyjádřil pochybnosti o jejích zkušenostech a morálních vlastnostech, které pro tuto funkci vyžaduje zákon.

Zikmundová v NKÚ pracovala do roku 2012 jako ředitelka správní sekce. Z úřadu odešla poté, co skončil tehdejší prezident František Dohnal a úřad vedl viceprezident a nynější prezident Miloslav Kala. Zikmundová svůj odchod tehdy označila za čistku, Kala to ale popřel.