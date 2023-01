Zeman má analýzu, podle níž neexistuje právní překážka ke jmenování předsedy ÚS

Prezident Miloš Zeman disponuje analýzou, podle níž neexistuje právní překážka pro to, aby ještě před vypršením svého mandátu jmenoval nástupce Pavla Rychetského v čele Ústavního soudu (ÚS). Tomu funkční období skončí až v srpnu. V pořadu Prezidentský Pressklub zveřejněném na webu rádia Frekvence 1 Zeman také uvedl, že jmenování jednoho ze čtyř rektorů z tohoto týdne nabude platnosti až k 18. březnu, tedy potom, co už nebude prezidentem. Zda krok, který ovlivní chod Ústavního soudu, učiní, nechce Zeman prozradit do voleb nové hlavy státu.