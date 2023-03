Zeman prosil Boha o pokoru, Klaus chtěl rozjasnit tváře. V čem se lišily projevy

„Chci od první chvíle – spolu s Vámi – hledat nejvyšší společný zájem celé země a všech jejích občanů, neboli to, co nás – přes všechny naše rozdílnosti – spojuje a v jistém smyslu i přesahuje,“ říkal v roce 2003 Klaus.

Ani Petr Pavel se ale ve svém projevu zcela nevyhnul kritice. A to hned v úvodu, kdy se vrátil k nedávné prezidentské kampani.

„Příležitost (tak) dostávali populisté, kteří svůj vlastní úspěch a vliv opírají o lež, manipulaci a zneužívání strachu. Já ani můj tým jsme na tuto hru nikdy nepřistoupili. Vážím si toho, že rekordní účast ve volbách a jejich výsledek ukázaly, že i Vy dáváte přednost pravdě a slušnosti před nenávistnými útoky a překrucováním reality,“ okomentoval Pavel kampaň Andreje Babiše, aniž by jmenoval.

„Když politici nastupují do funkce, často mluví o sto dnech hájení. Předchází tím případné kritice za vlažný start. To by mně nebylo vlastní. Raději budu kritizován za příliš aktivní start,“ řekl prezident Pavel.