Těsně před nástupem Pavla pronajali Zemanovi lidé Hrad na Velikonoce

Prostor za svatovítskou katedrálou pronajala Správa Pražského hradu Pechanově firmě Astacus už v roce 2019. Bez tendru a do konce Zemanova mandátu. Hrad to hájil tím, že smlouva navazuje na původní dohodu z roku 2015.

Pechan od Hradu získával i další benefity. Jeho Astacus například v roce 2018 dostal do nájmu nově opravenou restauraci Lví dvůr, která se nachází přímo u vchodu do hradního areálu. Z transparentního účtu SPO lze vyčíst, že krátce poté, co firma pronájem restaurace získala, přinesli dva osobní trenéři z Pechanova fitcentra do banky v hotovosti 130 tisíc a poslali je zemanovcům.