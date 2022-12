Účet za večírek na Hradě. Statisíce dostal podnikatel blízký Zemanovi

V jeho TOP hotelu na pražském Chodově měl Miloš Zeman při obou vítězných prezidentských volbách volební štáb. V kongresovém centru hotelu se konaly také stranické sjezdy Strany práv občanů - zemanovci. Majitele společnosti Vladimíra Dohnala také Miloš Zeman v roce 2020 ocenil státním vyznamenáním. Dva roky předtím ho zařadil do své delegace podnikatelů, kteří mu dělali doprovod do Číny.

Vladimír Dohnal podnik od správy získal do pronájmu v roce 2020. A to poté, co zde podnikání ukončil jiný muž blízký zemanovcům Michal Pechan, jehož zaměstnanci sponzorovali prezidentskou stranu. Vladimír Dohnal podnik dostal do užívání ještě výhodněji než Pechan. Hrad stanovení podmínek pro Dohnala zdůvodnil komplikovanou situací v souvislosti s covidem.