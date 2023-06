Zjistíte, že někteří s vámi nehrají čistou hru, říká Pavlův expert z Hradu

Odbor se bude skládat ze dvou oddělení. Jedno je typičtější, oddělení ústavně-politických institucí, které bude mít na starost vztahy s vládou, Sněmovnou a Senátem, ale i s politickými stranami, které jsou klíčové pro fungování zastupitelské demokracie. Budeme sledovat, co se tam děje, jaké jsou pohyby a trendy. Učíme se to dělat trochu jiným způsobem, ne jen formálně, ale opravdu chceme dodávat panu prezidentovi informace v té podobě, ve které on je opravdu potřebuje.

Vždy je to věcí dohody pana prezidenta, mě a dalších spolupracovníků. Podstatný je vždy výsledek. Rozdíl této práce oproti té mé předchozí je v tom, že jde o službu prezidentovi republiky. Není to o mně, co řeknu do médií, co napíšu, co řeknu studentům. Procesy, kdo co dělá a jakým způsobem, nejsou tak podstatné, není potřeba o nich hovořit. Klíčový je výsledek, kterého dosáhnete pro prezidenta.