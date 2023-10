Je v tom až po uši, pustil se Havlíček do Síkely kvůli hrozícím cenám elektřiny

Jeho předchůdce ve funkci Karel Havlíček to vidí jednoznačně: „Vláda vsadila na pokles silové, tedy neregulované složky, na kterou nemá vliv. Současně ministr průmyslu úplně prohrál bitvu o vývoj regulované složky. Navzdory slibům, že tak neučiní, převádí vláda poplatky za obnovitelné zdroje na lidi a firmy, a to dokonce ve vyšší míře než před krizí,“ vypočítal pro Seznam Zprávy.

„Obávám se, že to může být pravda, že to bude více než o 10 procent. U firem to bude ještě daleko víc. Co se týče elektřiny, tak v SPD říkáme zastropovat u výrobců. To znamená u elektráren, které máme, a přidat k tomu marži a tím bychom se vyhnuli všem výkyvům finančních trhů a cen energií. Už se to mělo udělat dávno,“ komentoval Síkelův odhad.