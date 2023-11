Prezident Pavel navrhl na ústavního soudce advokáta Milana Hulmáka

Horní parlamentní komora o jejich nominaci rozhodne do Vánoc. Obsadit by mohli dvě volná místa v patnáctičlenném týmu ústavních soudců. V pondělí jejich řady opustil Radovan Suchánek. Dvouměsíční lhůta na schvalování Hulmákovy kandidatury by měla senátorům skončit koncem ledna. Hulmák by mohl v týmu ústavních soudců nahradit Jiřího Zemánka, jehož desetiletý mandát skončí 20. ledna.