Příspěvek domácnostem v úsporném tarifu by mohl být maximálně 9000 korun

Ministr průmyslu Jozef Síkela řekl ČT, že u malých domácností s nízkou spotřebou to budou řádově tisíce korun, u velkých domácností s velkou spotřebou se bude částka v tisících blížit dvouciferné částce. Vláda tím chce částečně kompenzovat rychle rostoucí ceny energií.

Síkela už dříve řekl, že úsporný tarif bude automatický, nebude nutné o něj žádat a promítne se i do záloh. Pro firmy vláda hledá jiné řešení. Představy vlády kritizovala opozice i některé profesní organizace.

Úsporný energetický tarif pro domácnosti vláda podle Síkely projedná 22. června. Stát by měl lidem na část spotřeby zajistit slevu 15 až 20 procent. Tarif by měl platit od nadcházející topné sezony, podle ČT od 1. října 2022 do 1. října 2023. Náklady státního rozpočtu na tuto pomoc Síkela odhadl mezi 16 až 24 miliardami korun.