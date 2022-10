Procházková: Eutanazie v Česku je jedním z důvodů, proč jsem šla do Senátu

„Téma eutanazie v Česku je jedním z důvodů, proč jsem do Senátu šla. Budu nadále hledat politickou podporu pro návrh zákona o paliativní péči,“ řekla Seznam Zprávám lékařka Věra Procházková (ANO), která ve druhém kole senátních voleb s velkým náskokem zvítězila nad Evou Chromcovou (SPD).

Paliativní péče není podle Procházkové v Česku na dostatečně vysoké úrovni. Zákon by proto měl péči o pacienty trpící nevyléčitelnou nemocí v pokročilém nebo terminálním stadiu upravovat.

„Chci tlačit na to, aby tato péče byla jinak ohodnocena. Plánuji také jednat se zdravotními pojišťovnami. Kdyby se v Česku povedlo paliativní péči dostat na vyšší úroveň, snížil by se počet lidí, kteří by o eutanazii měli zájem,“ vysvětlila.