První kroky radních Loun: Svěsili ukrajinskou vlajku a zvýšili si odměny

Vítězem komunálních voleb v Lounech je hnutí ANO. To už před volbami avizovalo, že chce jít efektivnější cestou a snížit nejen počet radních města, ale i členů v komisích.

Kritizuje to však bývalý starosta Pavel Janda (Pro lepší Louny). „Rada města ani její komise tu ale nejsou od efektivity, ale od toho, aby reprezentovaly voliče,“ říká k tomu.

V Lounech se už vlády ujala nová koalice (ANO, SPD, ČSSD a Lounští patrioti). A začala okamžitě řešit ty největší problémy. Z radnice sundali ukrajinskou vlajku a zvedli si platy. Děkujeme a do Loun posíláme pěknou písničku. 🤦 pic.twitter.com/KcT6bRnITt

V Lounech stojí ve vedení města ANO, ČSSD, Lounští patrioti a SPD. Kolice získala těsnou většinu míst, tedy 15 z celkových 29 zastupitelských postů. Do opozice se dostalo uskupení Pro lepší Louny, ODS, Unie pro sport a zdraví a Louny Společně.

„Neuvolněné místostarostce byla teď zvýšena odměna o devět tisíc. Nárůst u členů rady města je o tři a půl tisíce,“ sdělil Seznam Zprávám Janda. Podle něj to není něco, s čím by opozice souhlasila, protože návrh bývalé rady města byl jiný.

„Snižování počtů radních vnímám jako politickou dohodu,“ uvedl. „Co se týče komisí, myslím si, že by (vládnoucí koalice) měla jít opačnou cestou, nabídnout možnost rozhodování i opozici, a otevřít tak cestu snadnějšímu rozhodování v zastupitelstvu,“ řekl Janda.

Podle Jandy však vedení města nedodržuje usnesení rady, které by mělo respektovat i po personálních změnách. „Měli by dodržovat pravidla. Když nedodržují toto usnesení, tak jaká další nebudou dodržovat? Máme spoustu věcí daných schválením rady, pokud je chtějí obejít, musí to být opět rozhodnutím rady. Přijde mi alarmující, že tímto začínají,“ dodal.