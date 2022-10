První německé tanky Leopard dorazí do Česka v prosinci

Zástupci Ministerstva obrany dnes podepsali sérii smluv o darování tanků Leopard z Německa. Mělo by jít o 14 starších typů Leopard 2A4 a vyprošťovací vozidlo. První tank dorazí do Česka v prosinci, zbývající do konce roku 2023.