Řada Ukrajinců zůstává na ubytovnách. Doufají, že se brzy vrátí domů

Ukrajinka Ljuba přišla do Česka hned v první uprchlické vlně v únoru. Od té doby žije v hotelu Slavia v pražských Vršovicích. Ten dal uprchlíkům k dispozici místní stejnojmenný klub.

Většina lidí, která našla bydlení v pražském hotelu Slavia, nemá jiné bydlení ani po půl roce. Ostatně nemají ani důvod odcházet. Sehnat bydlení v okolí je velmi těžké, v řadě případů jde navíc o matky s malými dětmi, které si mohou maximálně přivydělávat, nikoliv pracovat na plný úvazek, a tak by ani komerční nájem neuplatily. Děti jsou tady také přihlášené do školy.

„Hned v prvních dnech jsem pomáhali dětem se zápisem do škol. Jejich rodiče si tady našli práci, a tak je jasné, že nechtějí někde jinde začínat znovu,“ vysvětluje předseda SK Slavia Praha Jiří Vrba, proč i po půl roce zůstává jejich hotel plný uprchlíků.

„My potřebujeme vědět, jak to stát plánuje dál. Poslední informace, kterou máme, je, že Praha dobu podpory ohraničila 31. srpnem. Nedokážu si ale představit, že všem řekneme, ať si do dvou týdnů najdou jiné bydlení. Chceme pomáhat, ale nedostali jsme od nikoho žádné informace,“ dodává Vrba.

Vláda původně počítala s tím, že bydlení v hotelech a ubytovnách bude pro uprchlíky z Ukrajiny jen nouzovým řešením. Podle původního usnesení vlády to mělo být na tři měsíce. Období se ale protáhlo už na půl roku a zatím vláda nic dalšího nevymyslela.

Průzkum PAQ Research mezi ukrajinskými uprchlíky jen potvrdil, že se je nedaří přemísťovat do stabilního bydlení. Ze všech Ukrajinců, kteří skončili na ubytovnách, zde zůstávají tři čtvrtiny. Jen 17 procentům se podařilo přestěhovat do vlastního nájmu nebo samostatného bytu poskytnutého českými domácnostmi.

Uprchlíkům původně ubytovaným v hotelech se daří lépe – polovina z nich se přesunula do bytů, 42 procent ale také skončilo na ubytovnách.

Ukrajinci, kteří do Česka dorazili později v průběhu jara, častěji končí v nouzovém bydlení, protože kapacity jsou naplněné. Velká část uprchlíků navíc náhradní bydlení nehledá, protože se chce co nejdříve vrátit na Ukrajinu.

Většinou jde o lidi, kteří přespávali na zemi někde u známých nebo hledali bydlení poté, co skončilo ubytování v jiných ubytovnách. Tak jako paní Oksana a její dvě děti.

„V předchozí ubytovně nám řekli, že musíme do 14 dní vyklidit pokoj,“ vysvětluje Oksana, jak se dostala v květnu do Hotelu Slavia.

Městská část skupině lidí, která musela původní ubytování opustit, domluvila místo právě tady. Žádné jiné bydlení zatím Oksana nehledá, protože by se ráda vrátila na Ukrajinu, co nejdřív to půjde.