Recidivista po návštěvě Babiše: Co si dovolujete vytahovat moji minulost?

Ve videu na sociálních sítích Ferdinand Baník říká, že ve čtvrtek jednal se šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem a jeho blízkou spolupracovnicí Tünde Bartha. Z kontextu vyplývá, že se bavili o podpoře Babiše v jeho tažení na Hrad.

Když však redakce Baníka s obsahem videa konfrontovala, začal tvrdit, že on s Babišem nejednal. Údajně za politikem, respektive vedením hnutí ANO, pouze přivezl váženou osobnost z romské komunity. O koho se jednalo, ale odmítá prozradit.

Na svém facebookovém profilu jste sdílel společnou fotku s Andrejem Babišem? Na videu jste poté řekl, že jste s ním jednal. Došlo k vašemu setkání dnes?

Ano.

Byli jste domluvení dopředu?

My jsme se objednali, protože u pana Babiše to má nějakou perspektivu, má zastání. Je to člověk, který by měl prezidenta dělat, má kontakty ve světě a měl by nás zastupovat

Tu schůzku jste si tedy domluvili kdy?

To už máme asi čtrnáct dní domluvené.

S ním, nebo s Tünde Barthe, kterou jste zmiňoval ve svém videu?

To nebudu komentovat.

Ale mluvíte o ní ve videu, že jste s ní jednali. Takže i s ní jste jednal?

My jsme mluvili s vedením. I s ní, ano. A proč to chcete vědět, co potřebujete ode mě?

Vy jste vystoupil na sociálních sítích a snažíte se oslovit romskou komunitu, proto se Vás ptám.

Ano.

Mluvil jste s Andrejem Babišem o své minulosti? Přece jenom jste byl několikrát trestaný.

Kdo to vytahuje, takové nesmysly?

V regionálních denících jsou texty o tom, že jste byl trestaný například za podvod.

Jo a v kterém deníku? Kde jste na to přišli?

Jo a kde jste to vytáhla?

To je na internetu.

Jo, ale to jste hledala.

Ano, když jsem hledala kontakt na vás.

A proč jste to jako hledala? Co je vám po mojí minulosti? Já dělám něco nezákonného? Nebo o co vám jde?

Podle soudu jste něco nezákonného dělal.

A co je vám po tom. Já jsem něco konal nezákonného?

Podle soudu ano.

Vám je po tom, s prominutím, nic. Jsem si to snad odpykal, ne?

Já se vás ptám, jestli jste i o tomto mluvil s Andrejem Babišem?

A proč bych s ním o tom mluvil? S ním mluvil úplně někdo jiný. Já jsem tam akorát byl, vyfotil se s ním a šel jsem pryč. Ještě něco chcete komentovat?

Ano. Na videu jste tvrdil, že jste s Andrejem Babišem „projednávali spoustu věcí“. Takže kdo to s ním projednával, když ne vy?

Po tom vám může být, s prominutím, víte co. Nevytahujte to, nebo vás dám k soudu. Já jsem pouze hovořil o tom, co tam bylo… To je pouze pro naši romskou kulturu.

Ale sdílel jste to na svém veřejném profilu na sociální síti. Proto se na to ptám.

Nejsem veřejně činný člověk, takže se starejte sama o sebe.

Dobře, můžete mi tedy říct, o čem a kdo jednal s Andrejem Babišem?

Nebudu se s vámi bavit. Co si to vůbec dovolujete na mě vytahovat moji minulost?

Oslovujete romskou komunitu. Je správně, aby romská komunita věděla, o čem přesně a kdo s Andrejem Babišem jednal.

A co, že oslovuju? Proč vy se mícháte mezi Romy? Vám vadí pan Babiš? Nebo o co vám jde?

Můžete mi tedy říct, o čem to jednání bylo a kdo tam byl? Myslím, že by to vaše publikum také zajímalo.

Já se s vámi nebudu bavit a zkuste to dát do novin. První, co bude, na vás podám žalobu. Já jsem se s vámi o ničem takovém nebavil ani nebudu bavit.

Sdílíte to veřejně, proto se vás ptám.

Ale nebudu se s vámi o tom bavit! Já jsem někde jednal? Vy jste to viděla? Neviděla! Tak buďte ticho!

Říkal jste to ve videu.

Já mluvím za někoho. Jelikož nemá takovou výslovnost jako já, tak jsem to proto vysílal já a je to pouze pro soukromé účely. Pro nás, pro Romy, pro přátele.

Takže kdo s Babišem tedy mluvil? Jste tam s ním vyfocen jen vy a váš rovněž souzený kolega Milan Mižigár.

A co, že jsme tam vyfocení jen my dva? Mluvil s ním vážený člověk z romské komunity a vám je po tom houby. Proč se o to staráte? Proč se staráte o Romy?

My reflektujeme i romskou komunitu. Proč bychom neměli?

Najednou? Ale že tam vytahujete moji minulost. Jestliže já s někým jedu jako řidič, co mě do toho mícháte? Já jsem akorát říkal, o čem se tam jednalo, tak to jsem akorát říkal. Ale to, že řeknu: „Pojďte volit,“ to je naše věc.

Na videu také říkáte, že má být setkání s Babišem v úterý ve vaší náchodské kavárně Al Capone.

U mě, na firmě. A co?

Takže máte asi větší postavení než řidič.

Ale po tom je vám h****. Ještě jednou to zkuste.