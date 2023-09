Řidičům hrozí nebezpečí, úřad nařídil do 30 dní zbourat most přes D1

Z nejvytíženější české dálnice zmizí jedno z nejrizikovějších míst. Ministerstvo dopravy podle zjištění Seznam Zpráv nařídilo do 30 dní demolici mostu u Řehořova na Vysočině na 126. kilometru D1.

Rezort zároveň vyloučil, že by účastníci mohli odvoláním rozhodnutí oddálit. Podle něj je narušený veřejný zájem, protože řidičům hrozí bezprostřední ohrožení zdraví a života.

Dřívější diagnostický průzkum ohodnotil stav mostu na bodové stupnici římskou číslicí VI, přičemž VII je nejhorší stupeň klasifikace. Úředníci mluví o „téměř havarijním stavu“. Podle diagnostiky z loňského podzimu masivně zatéká do nosné konstrukce, experti tehdy doporučili demolici maximálně do tří let.