„Schody jako trénink.“ Poradce Nejedlý popsal výběr Zemanovy kanceláře

Naopak, podle svého někdejšího poradce Martina Nejedlého to bývalý prezident vnímá jako trénink pro zlepšení chůze.

Devatenáctého dubna začal Zeman úřadovat v Jaselské ulici na Praze 6. Kancelář je v bytovém domě, do zvýšeného přízemí s výtahem je nutné vystoupat po schodech. „Pan prezident o své vůli doma začíná chodit o chodítku. On se rozhodl, že bude absolvovat schody až k výtahu. A dokonce nečeká na vozíček a chce jít až do kanceláře,“ řekl Nejedlý pro deník Blesk.