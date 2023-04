„Pomsta od Mynáře s Nejedlým.“ Vozíčkáři se podivují nad Zemanovou kanceláří

Bývalý prezident Zeman se ve středu přesunul do své nové kanceláře. Ukázalo se, že je to narychlo upravený byt, zcela nevhodný pro osoby na vozíku.

Sám má bohaté zkušenosti s výkonem důležité politické funkce a zároveň upoutáním na invalidní vozík. Jako poslanec Krása potkával Zemana šest let ve Sněmovně, tehdy ještě jako předsedu ČSSD.

„Pan prezident by s tím neměl souhlasit. Měl by požadovat prostory, které jsou pro něj přístupné. Já bych takové prostory odmítl. Zvlášť když ty prostory bude používat pravidelně,“ popisuje Krása.

„Pan prezident by mohl udělat i něco pro komunitu lidí se zdravotním postižením, kdyby byl příkladem toho, že prostředí má být přístupné. Ale rozhodně nechci, aby to znělo jako útok na pana prezidenta, já se s ním samozřejmě znám a nemyslím to nijak špatně,“ dodává Krása.