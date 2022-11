Školy zjišťují, jak se změnila fyzička dětí za 30 let

Rozléhající se rány podrážek o parkety přeruší veškeré klábosení na lavičkách. Doteď probíhalo testování tělesné zdatnosti spíš poklidně. Sedmáci Břeťa s Artemem berou ale soupeření vážně. Ze 7.B jsou dnes oni jediní dva kluci, a tak ani jeden z nich nechce skončit druhý. Po doteku kužele se tak ozvou hned dvě další rány. To když oba narazí v setrvačnosti rukama do stěny.

V další tentokrát vytrvalostní disciplíně ale kluky potrápí nečekaný soupeř – Natálie. Co potrápí. Artema dokonce v počtu naběhaných délek porazí a na Břeťu ztratí jen jednu.

Vypadá to, že v tělocvičně pardubické ZŠ Závodu Míru probíhají závody. O soutěž ale nejde, i když to tak někteří žáci berou. Česká školní inspekce zadala všem základním a středním školám na říjen a listopad úkol – otestovat třeťáky, sedmáky a středoškoláky z druhých ročníků, jak na tom jsou po fyzické stránce. Tento týden se tady proto testují sedmáci, příští pak třeťáci.

Tělocvikáři si totiž všímají, že zdatnost dětí postupem let klesá. Potvrzuje to i tělocvikářka a zároveň zástupkyně ředitelky Jiřina Petráková, která tělesnou výchovu učí 20 let.