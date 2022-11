„Stát s návodem zaspal.“ Část obcí řeší dodávky energií za pět dvanáct

Jen pár týdnů před koncem roku jej hledá ve výběrovém řízení. „Zadávací řízení ohledně dodávky plynu ještě není ukončené. Chceme mít jasno do poloviny prosince,“ řekl jednatel městské firmy a zastupitel Břeclavi Martin Marták (ANO).

Podobné problémy řeší desítky radnic či městských firem v Česku. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) nedávno rozeslal do šesti tisíc obcí i vedení krajů manuál. Má pomoci se sháněním dodavatelů na poslední chvíli.

Podle výkonné ředitelky Svazu města a obcí Radky Vladykové ministerstvo se zasláním návodu zaspalo. „Lhůty u nadlimitních zakázek jsou na zveřejnění třicet dnů. Tak je každému jasné, že to je pozdě,“ namítla. Dodala, že obce musejí zakončit výběr dodavatelů do půlky prosince, jinak už potřebné náležitosti kvůli zákonné administraci nestihnou. Svaz měst a obcí prý poslal základní metodiku už před měsícem.

„Umožní, aby ty subjekty, na které se vztahuje strop cen energií, ale dlouhodobě se jim nedaří poptat dodavatele energií, měly právo na to, aby jim dodávky nabídl dodavatel poslední instance. Obce a kraje a jejich podřízené organizace, malé a střední podniky a další tak mají jistotu, že příští rok dodavatele energií mít budou,“ sdělil ministr.

Na manuálu se také podílelo Ministerstvo pro místní rozvoj či antimonopolní úřad, podněty vzešly i od vedení Svazu měst a obcí. Doporučuje municipalitám, ať energie nakupují skrze komoditní burzy nebo otevřená výběrová řízení s využitím elektronických aukcí. Apeluje na jakékoli jiné zadávací řízení, které bude v souladu se zákonem. Zadavatelům radí, ať uzavírají kontrakty jen na příští rok. Jinak by mohli zbytečně přijít o peníze.

„Pokud by zadavatel vysoutěžil fixní cenu i na další roky, pak hrozí, že bude platit cenu vyšší i v případě, kdy cena tržní bude již nižší,“ píše se v manuálu pro obce, města a kraje.

Podle Vladykové lze očekávat, že se na počátku roku ceny zastaví na stropech, které určila vláda. „Zastropovaly se prodejní ceny obchodníků, ty výrobní nejsou limitované. Stát tak pustil výrobce do velkých marží. Je však obrovská hádanka, u koho ty kompenzační bonusy skončí. Vzorec výpočtu jsem ještě neviděla,“ řekla.

Vedení chce také umístit fotovoltaiky na veřejné budovy, do budoucna uvažuje o komunitní energetice. „Propojili bychom třeba bazén, školu, bytový dům. Každý má jinou spotřebu v jiném čase. Když se propojí a jejich zdroje dají dohromady, tak se mohou vzájemně doplňovat. Legislativa je v Česku pozadu, ale už jsou na to první výzvy,“ uvedl starosta. Město už vytipovalo dvě lokality, kde by novinku vyzkoušelo.