Tak rozhodl „kampaňero“. Babišovým marketérům se na Slovensku nedaří

Dva bývalí členové vyhlášeného Babišova marketingového týmu – Marek Prchal a Marek Hanč – si už několik měsíců zkoušejí své řemeslo v sousedním Slovensku. Na kampani je to vidět, na preferencích zatím nikoliv.

Marek Hanč radí Hlasu – Sociální demokracii bývalého premiéra Petera Pellegriniho. Ten před měsícem vydal knihu s názvem Slovensko vlastní cestou. Píše v ní o zemi plné zklamání, strachu a hněvu, ale protože podle Pellegriniho jde o pracovitý a šikovný národ, zaslouží si lepší budoucnost. A tu jim nabízí jedině on.

Podobnost s Babišovými knihami určených na rozdávání v kampani (O čem sním, když náhodou spím nebo Sdílejte, než to zakážou) je evidentní, ostatně na jejich tvorbě se podílel právě Hanč. Cílem takových spisů je ukázat, že politik je rozený lídr a ve dne v noci přemýšlí o budoucnosti země.

Z transparentního účtu Hlasu lze vyčíst, že Marek Hanč inkasoval za tři měsíce, od dubna do června, 18 750 eur za „strategické konzultace“, v přepočtu zhruba 450 tisíc korun. „Z toho vyplývá, že asi nebude základem jejich kampaně. Pokud by to dělal na full time, v branži se platí i víc,“ říká k tomu Miro Kern, politický reportér slovenského Deníku N.