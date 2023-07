U lidovců to vře: Čunkofleci s řečmi o hovězím nás poslali ke dnu

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Mezi mladými lidovci se jim už dlouho trochu posměšně říká „čunkofleci“ - podle senátora a někdejšího předsedy KDU-ČSL Jiřího Čunka. Jde o ultrakonzervativní straníky, kteří aktuálně vedou svatou válku proti manželství homosexuálů nebo proti Istanbulské úmluvě o prevenci násilí na ženách a domácímu násilí.

Jenže teď se na „čunkofleky“ dokonce naštvali i bytostní konzervativci v KDU-ČSL - a ve vládní straně to dost vře. Oba tábory se obviňují z toho, kdo může za drtivý propad preferencí. Podle průzkumu agentury Median jsou teď lidovci na historickém minimu, volila by je pouhá dvě procenta lidí.

Kritika lidoveckých „ultras“

Na uzavřeném vnitrostranickém diskuzním fóru se do „ultras“ nejvíc opřel naštvaný Marek Výborný, ministr zemědělství. Zeptal se jich, jestli si opravdu myslí, že lidi nějak výrazně zajímají témata jako manželství pro všechny a Istanbulská dohoda, nebo spíš konkrétní podpora rodin či kvalita potravin?

„U mě myslím všichni vědí, že jsem hodnotově jasně konzervativně ukotven. Přesto jsem přesvědčen, že respekt, svoboda a pochopení pro jiný postoj by mělo patřit ke genetické výbavě moderního konzervatismu. Považuji za chybu, že máme neustálou tendenci hodnotová témata v KDU-ČSL zužovat na úmluvu či manželství,“ říká Výborný.

Kolegům vytkl, že pak to vypadá, že jde o jediný smysl existence strany, protože nic jiného nemá. „Zcela to překryje jiná pozitivní témata, která nás mají profilovat. Je to velká chyba. Toto musíme jako lidovci změnit,“ dodal. Strana by podle něj měla spíše jednotně komunikovat to, co řeší její ministři ve vládě - Jurečkovu důchodovou reformu nebo Hladíkovu dotaci „oprav dům po babičce“.

„My máme silná témata v rodinné politice nebo v životním prostředí, která teď ke škodě ustoupí do pozadí a KDU-ČSL pak vypadá pouze jako představitelka silně konzervativního ladění. Mrzí mě to, protože máme střední generaci co nabídnout. Soustavný boj proti něčemu nám škodí. Společnost se mění a my na to musíme umět reagovat,“ zlobí se Marie Jílková, místopředsedkyně poslaneckého klubu KDU-ČSL a šéfka sněmovní komise pro rodinu a rovné příležitosti.

„Kuřecí je kuřecí“

Kdo jsou vlastně oni „čunkofleci“ a proč jsou najednou tak slyšet? Zlom přišel poslední červnový týden. Novým šéfem poslaneckého klubu KDU-ČSL se nečekaně stal Aleš Dufek a dva dny nato začala Sněmovna projednávat zákon o manželství pro homosexuály. Ultrakonzervativci mezi lidovci najednou ztratili ostych a zjistili, že dokážou mít většinu v klubu.

Kromě Aleše Dufka sem patří poslanec Šimon Heller, autor výroku „kuřecí je kuřecí a hovězí je hovězí“, kterým chtěl říct, že muž s mužem nebo žena se ženou nemohou být manželé. A pak ženské trio Romana Bělohlávková - Pavla Golasowská - Nina Nováková. Odmítají ale, že by jejich vystoupení ve stylu „homosexualita je proti přírodě“ byla příčinou propadu preferencí KDU-ČSL.

„Být konzervativní pro mě znamená ctít zásady zdravého rozumu,“ brání právo říct si své Aleš Dufek. „Ano, ale ke konzervatismu patří umírněnost a respekt k názorům ostatních,“ upozorňuje lidovecký poslanec Jiří Horák.

Lidovci 2030+

Oba tábory volají po nějakém ideovém sjezdu, kde by si ujasnily, jakou KDU-ČSL vlastně chtějí. Dohodli se, že v září se uskuteční stranické setkání, kde budou ve skupinkách debatovat o různých tématech. Z toho by pak mělo vzniknout nové směřování strany. Říkají tomu Lidovci 2030+.

Rozhádanou stranu by asi mohl více uklidnit Marian Jurečka, ale ten je aktuálně víc ministrem než předsedou KDU-ČSL. Rozsáhlá agenda od reformy penzí až po digitalizaci a změny ve vyplácení sociálních dávek mu přirozeně bere většinu energie i času. Konkrétně se to projevilo, když nedokázal zabránit zvolení Aleše Dufka do čela poslanecké frakce a místo něj si tam prosadit spojence Toma Philippa.

Umírnění lidovci, kteří svým „ultras“ vytýkají homofobní slovník a připomínají jim toleranci jako nezbytnou výbavu moderního konzervativce, totéž pochopení pro jiné názory požadují i od liberálů.

„Vadí mi, že tu z obou stran chybí snaha o pochopení odlišných pohledů. Společnost zbytečně polarizuje, když se debata zvrhne v nálepkování ve stylu - vy patříte do středověku - nebo naopak - vy přinášíte totální rozvrat,“ míní náměstek jihočeského hejtmana František Talíř z KDU-ČSL.

I bývalý předseda lidovců Pavel Bělobrádek si myslí, že konzervativci ve straně by měli volit lepší slovník při debatě o manželství homosexuálů. „Výroková logika a věcnost byla zachována, ovšem emoce vypínají vývojově novější mozkové struktury. Myslím, že by stačilo, kdybychom říkali, že na instituci manželství máme názor jako Pithart a hlasovat budeme jako Merkelová,“ navrhuje Bělobrádek.