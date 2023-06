Odsouzený oligarcha i rodina prezidenta. Kdo vlastní exkluzivní adresy ve Varech

V Karlových Varech pak tento šestapadesátiletý magnát vlastní přes firmu Mignon II dvě propojené vily v Sadové ulici. Jedna z nich nese název Ahlan. U vstupu do komplexu postává robustní muž, odpověď na otázku - komu to patří - však nedává.

Do Karlových Varů se reportér Seznam Zpráv vypravil krátce před zahájením mezinárodního filmového festivalu, aby zjistil, zda a jak se v tomto městě známém silnou komunitou ruských a východních boháčů změnily po roce války na Ukrajině poměry.

Na spodní části ulice nedaleko Sadové kolonády je nevelký zrekonstruovaný dům se zelenou fasádou. V roce 2012 jej přes firmu Retro-Inter koupil za 18,45 milionu korun ázerbájdžánský vědec z Baku Arif Pashayev. Když objekt získal, bylo mu 78 let, nyní se mu už blíží devadesátka.

Už proto, že je město vedle Prahy a jejího bezprostředního okolí už dávno hlavním cílem investorů z postsovětského prostoru. A tento trend pokračoval až do minulých let.

Jeden z dalších příkladů, pro něž může platit expertovo hodnocení, se ve Varech týká hotelu Venus. Ten stojí hned vedle domu Ázerbájdžánce Pashayeva. Vlastní jej rodina někdejšího dlouholetého ruského vysokého státního úředníka Alexandra Postrigana, který 17 let vedl jeden z okresů v Moskevské oblasti.

Ruští novináři na jeho podezřelé investice v Česku upozorňovali už v roce 2016. V roce 2018 byl Postrigan vzat do vazby pro podezření z korupce. Nakonec byl v prosinci 2020 odsouzen za úplatkářství a zneužití pravomoci úřední osoby k 15 letům vězení. Ruské úřady mu měly zabavit nemovitý majetek v hodnotě 9 miliard rublů. Do trestné činnosti přitom měli být dle ruských médií zapojeni i někteří rodinní příslušníci.

Karlovarský hotel Venus je dnes přes firmu Arsenij - Plus napsán na Postriganovu dceru a zetě. Oba mají slovinské občanství a oba dnes uvádějí trvalý pobyt v osadě Rimske Toplice ve východním Slovinsku. Tam totiž rodinná firma Arsenij - Plus provozuje rekreační resort s „Římskými lázněmi“ .

Když se redaktor Seznam Zpráv ptal na možnost jednání se současnými majiteli - dcerou a zetěm Alaxandra Postrigana - žena v recepci karlovarského hotelu uvedla, že je velmi obtížné cokoliv s nimi dopředu domlouvat. „Oni tady nežijí a když mají přijet, tak mi se to dozvíme tak den předem,“ sdělila.

Postrigan je ve vězení, nicméně rodinného majetku v EU se to zatím nijak nedotklo. Nejsou zatím žádné zprávy o tom, že by někdo zkoumal, zda z trestné činnosti nepocházejí i peníze, které Postriganova rodina investovala v Česku a ve Slovinsku. To samé se týká třeba i odsouzeného kazašského oligarchy Boranbajeva.