Vizita: 90 korun za pohotovost je málo, říká lékařská komora

Přesně řečeno, sjezd uložil vedení komory „uskutečnit tiskovou konferenci o struktuře mezd/platů lékařů v nemocnicích, aby byla pro laickou veřejnost jasná hodinová mzda/plat lékaře a skutečné množství přesčasové práce“. My, co se odměnami lékařů tu a tam zaobíráme, děláme, co můžeme, ale třeba se to komoře podaří vysvětlit srozumitelněji.