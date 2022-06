Vizita: Návrat starých časů. Většinu zdravotnických peněz rozdělí ministr

Čtete ukázku z Vizity – newsletteru Martina Čabana plného postřehů o českém zdravotnictví a jeho přesazích do politiky. Pokud vás Vizita zaujme, určitě se přihlaste k odběru !

Zákon pro něj stanoví institut takzvaného dohodovacího řízení. To je v zásadě série několikaměsíčních a několikakolových jednání, na nichž se zástupci 14 zdravotnických segmentů (nemocnic, ambulantních specialistů, praktiků, zubařů, lékárníků, záchranářů a tak dále) domlouvají se zástupci zdravotních pojišťoven, o kolik více peněz by v příštím roce mohli dostat oproti roku letošnímu.

Pokud řízení, z nějž jsou veřejně dostupné dílčí i finální zápisy včetně alternativních návrhů, skončí dohodou, propíše se tato dohoda obvykle bez dalších změn do úhradové vyhlášky. To je dokument, jímž Ministerstvo zdravotnictví ukotví rozdělení peněz do zdravotnictví na další rok.