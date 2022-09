Vizita: proč se neočkuje v lékárnách? Novela budí velké vášně

To jsou zásadní otázky v ostré debatě mezi lékaři a lékárníky, která se vede okolo novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Ta by totiž zásadně rozšířila počet zdravotníků, kteří mohou podávat pacientům vakcíny – zejména právě o farmaceuty.

Z laického pohledu jsou ty debaty vlastně těžko pochopitelné. Asi všichni víme, že lidé, kteří stojí na druhé straně pultu lékárny, jsou vysoce vzdělaní absolventi farmaceutických fakult s širokými znalostmi medicíny, léčiv a léčebných postupů. Představa, že by získali pravomoc píchnout nám do ramene některou z běžně užívaných vakcín, například chřipkovou, bude na málokterého laika působit jako revoluční myšlenka.

Přesto tenhle nápad vtělený do novely zákona o ochraně veřejného zdraví , která leží ve Sněmovně, budí velké vášně. „Jsme zásadně proti očkování v lékárnách,“ prohlásil předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka během kulatého stolu, který svolal do Sněmovny poslanec ODS Petr Fifka.

Zmíněná novela byla původně napsaná proto, aby do lékáren rozšířila očkování proti covidu, ale s přidáním chřipky se počítá v některém z chystaných pozměňovacích návrhů. Lékárníci argumentují, že rozšířením očkování do lékáren se zvýší jeho dostupnost a s ní také vakcinační apetit Čechů.

Na to by byl ideální pilotní projekt ve větším městě či kraji, z nějž by se data dala získat. To by ale vyžadovalo spolupráci lékařských i lékárnických autorit, které se v otázce očkování ocitly v posledních týdnech spíše v zákopové válce.