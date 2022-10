Vizita: Válek se chlubí pomocí, kterou neposkytl

Válek má skutečně nebývalý dar vstupovat do citlivých debat s taktem slona na exkurzi v porcelánce. Když na nedávné konferenci Zdravotnictví 2023 došlo na téma odměňování zdravotníků, vytasil se s humorem: „Když se podívám na inzeráty v Tempus Medicorum (časopis České lékařské komory, pozn. red.) – 250 litrů měsíčně, byt, auto a milenka, tak mi přijde platová úroveň dostatečná. A asi záleží na tom, o jaké zařízení jde a v jakém je to oboru. Ale pokaždé když mám pocit, že je situace zlá, tak si pročítám inzeráty v Tempus Medicorum…“ zahlaholil ministr .

Není bez zajímavosti, že průměrná mzda lékaře byla podle posledních dat statistického úřadu v roce 2020 o 36 procent nižší než průměrný plat. To má více důvodů, mezi něž patří i koncentrace nejnákladnější a nejnáročnější špičkové péče a elitního výzkumu do přímo řízených nemocnic, ale i tak je zřejmé, že konkurenční boj o kvalifikované pracovníky mezi veřejnou a soukromou sférou je ve zdravotnictví tvrdší než v jiných oblastech.

To ale neznamená, že by se měl ministr Válek lékařům požadujícím vyšší odměny vysmívat s odkazy na pracovní inzeráty v jejich stavovském časopise. Ty totiž samozřejmě nijak neukazují celkový obrázek zdravotnického pracovního trhu. A když, tak je z nich patrná spíše zoufalost některých regionů a úporná snaha dostat lékaře do odlehlejších oblastí, nejčastěji do soukromých praxí nebo pod křídla soukromého zaměstnavatele.