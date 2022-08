Vizita: Zemanovo veto „státních pojištěnců“ je ukázkový politický naschvál

Válek si mohl myslet, že má na konci července hotovo, když novela hladce prošla Senátem, ale to by na Pražském hradě nesměl sedět muž, který tam sedí. Jeho kvalitně načasovanému vetu proto věnuji dnešní Vizitu.

Je to zřejmě úděl důležitých zákonů, že před vstupem do sbírky musejí vymést všechna zákoutí legislativního procesu včetně těch, která nejsou úplně zásadní. A letošní novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění nepochybně důležitým zákonem je. Nejenže má snížit letošní příjmy systému veřejného zdravotního pojištění o 14 miliard korun, ale hlavně zavádí mechanismus automatické valorizace plateb za státní pojištěnce.

Patrně se to podaří, natolik si snad vládní koalice svou pohodlnou sněmovní většinu pohlídat umí. Ale jistě se to neobejde bez obstrukcí a plamenných projevů sněmovní opozice. Což je v pořádku – role opozice je v tomto případě zcela jasná a její povinností je využít příležitosti, kterou jí prezident poskytl.

Pokud má prezident na mysli horizont následujících let, pak je těžké jeho argument vyvrátit, neboť letošních oseknutých 14 miliard skutečně může do budoucna v systému chybět. Pro fungování jakéhokoli systému je nepochybně lepší 14 miliard mít než nemít. Nicméně konkrétní dopady, oblasti péče, v nichž se projeví, nebo míru, s jakou dané oblasti zasáhnou, nelze dnes vůbec odhadovat.

Pokud se ekonomika v dohledné době zmátoří z posledních šoků, může být výpadek státního příspěvku hravě kompenzován nárůstem výběru pojistného od zaměstnanců a zaměstnavatelů. Pokud naopak zabředneme do recese, stoupne nezaměstnanost a inflace nedostane v dohledné době rozum, můžou zdravotnictví čekat velké potíže, v nichž by se 14 miliard na účtech pojišťoven mohlo hodit.

A to vůbec nemluvíme o covidu. Ministr zdravotnictví Válek se zaklíná tím, že mimořádné výdaje na boj s covidem, budou-li potřeba, vykryje zvláštní rozpočtový fond. Takže třeba případné plošné testování se nebude hradit z veřejného zdravotního pojištění. To je zcela jistě dobrý nápad, jen mu chybí právní rámec a stojí jen na vágním příslibu Ministerstva financí.

A není jisté, zda by se prostřednictvím zvláštního „covidového“ rozpočtového fondu daly řešit i zvýšené výdaje na přímou péči o covidové pacienty například na nemocničních lůžkách, pokud by vážných případů výrazně přibylo. Můžeme, ba musíme doufat, že se to nestane, ale vyloučená varianta to bohužel stále není.

Takže ano, platí, že rozhodnutí ušetřit státnímu rozpočtu 14 miliard výdajů na úkor zdravotnictví je sporné a diskutabilní. Ale je to legitimní politické rozhodnutí a prezidentova polemika do něj nepřináší žádné nové pohledy. Fakticky kopíruje argumentaci prezidenta České lékařské komory Milana Kubka, který je známým bojovníkem za každou korunu v systému, kterou často hájí bez ohledu na úvahy o efektivitě nebo ekonomické realitě.

To znamená, že zákon se musí dostat do sbírky nejpozději 31. srpna. Takže když prezident zákon vetuje 8. srpna, způsobí ve vládních řadách paniku větší než jindy. Většina poslanců počítá v létě s nějakou dovolenou a šikovat „stojedničkovou“ vetšinu potřebnou k přehlasování veta je v půli srpna poměrně složité.

Pokud by poslanci veto nepřehlasovali, musel by celý legislativní proces začít od samého začátku s novými parametry. To by se také nemuselo do konce roku vůbec stihnout a vládní úspora, s níž počítá i letošní rozpočet, by se zkrátka nekonala.