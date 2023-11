Vojáci odmítli uvolnit lesy pro národní park. Dají jim náhradní v Brdech

Státní instituce chystají směnu lesů, která má zlomit odpor rezortu obrany proti zařazení svých pozemků do uvažovaného národního parku Křivoklátsko.

Potvrdili to zástupci obou podniků s tím, že zatím ještě nedošlo k finální dohodě. „Uvažovaný převod podléhá mimo jiné i souhlasu dotčených orgánů,“ podotkl mluvčí Lesů ČR Přemysl Šrámek.

Poté, co Ministerstvo životního prostředí loni ohlásilo záměr vyhlásit na Křivoklátsku park, Vojenské lesy a statky se proti tomu postavily (vedle většiny dalších majitelů).

Ve svých námitkách, jejichž kopii Seznam Zprávy získaly, vyjádřily proti záměru „zásadní nesouhlas“. Vedení státního podniku spadajícího pod Ministerstvo obrany poukázalo na to, že jeho pozemky u Bratronic jsou „důležité pro obranu státu“. A to s tím, že v případě potřeby by měly být bez zbytečného odkladu k dispozici právě Ministerstvu obrany, resp. Armádě ČR.