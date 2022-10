Z Brna vlakem přímo na vídeňské letiště. Nově za 2 hodiny

Za dobu půlročního pilotního provozu město plánuje vypravit okolo 150 spojů, tedy zhruba šest vlaků tam a zpět týdně. Cílem města je podle radního podpořit cestování na největší rakouské letiště v okrajové části dne a bez přestupu. To by mohlo motivovat cestující, kteří jezdí na letiště autem.

Cestující, kteří vlakové spojení s letištěm využijí, by pak mohli mít nárok na návaznou jízdenku v rámci brněnské městské hromadné dopravy zdarma. „Pokud bude provoz přímých vlaků pokračovat a počet vlaků bude rozšířen, jsme připraveni řešit i parkování pro tyto cestující,“ uvedl Kratochvíl.

„V případě ranních nebo večerních letů je náročné dostat se na letiště autobusem v určenou hodinu, pokud tam nechcete nocovat, nebo naopak riskovat, že nestihnete svůj let,“ vysvětlila Karolína Janečková z Brna. Z Vídně cestuje přibližně čtyřikrát do roka. Doposud se do Schwechatu dopravovala autem nebo autobusem v závislosti na době odletu.

Spoj, kterým by stihla odlety mezi sedmou až osmou hodinou ranní, by proto uvítala.

Předpokládaný jízdní řád zahrnuje odjezd z Brna ve 3:48 s příjezdem na vídeňské letiště v 5:45. Zpět potom odjezd z vídeňského letiště ve 21:15 s příjezdem do Brna ve 23:07. „Časy jsme konzultovali mimo jiné s vedením vídeňského letiště, které právě tyto časy ve své odpovědi preferovalo,“ vysvětlil Kratochvíl.

Vlaky společnosti RegioJet jezdily do vídeňského Schwechatu už v létě. Dopravce po dobu prázdnin prodloužil linku z Prahy, která tak místo na nádraží ve Vídni končila až na letišti. Kvůli častým problémům na trase Praha–Brno ale často docházelo ke zpoždění.

„O prodlouženém spoji z Prahy do Vídně v letních měsících jsem věděla. Sama bych si jízdenku nekoupila kvůli častým komplikacím na trase Praha–Brno, které způsobují i několikahodinová zpoždění. Přímý spoj z Brna je podle mě mnohem efektivnější řešení,“ řekla Janečková.

Brněnské letiště Tuřany už několik let nabízí pouze jednu pravidelnou linku do Londýna. V létě k tomu pak přibývají charterové lety do Egypta, Řecka nebo třeba Turecka. Přestože o letošních prázdninách odbavilo rekordních více než 201 tisíc cestujících, zůstává stále letištěm regionálního charakteru.