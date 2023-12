Zemřel někdejší místopředseda Senátu za sociální demokracii Ivan Havlíček

Ve věku 78 let zemřel 25. listopadu někdejší místopředseda Senátu za sociální demokracii Ivan Havlíček. ČTK to v pátek oznámila Kancelář Senátu.

Senátorem byl Havlíček do roku 2002, kdy jej ve volbách porazil někdejší dlouholetý starosta města Nové Strašecí na Rakovnicku Miloslav Pelc (ODS), který zemřel letos v červnu rovněž ve věku 78 let. O návrat do vysoké politiky se Havlíček pokoušel v roce 2006, kdy za sociální demokracii neúspěšně kandidoval do Poslanecké sněmovny ve středních Čechách.