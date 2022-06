Platy zvýšíme, ale ne o inflaci, nabídli ministři odborům

Pavel Bednář, předseda Odborového svazu státních orgánů, to označil za variantu, nad kterou by šlo diskutovat. Po jednání se k této variantě klonil před novináři i ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

„Rádi bychom byli posli dobrých zpráv, ale musíme se vyrovnávat se situací, že to je zatížení rozpočtu. Jsou to peníze daňových poplatníků,“ zmiňoval po jednání ministr Jurečka. Nechtěl ani upřesnit, jestli by se zvyšovaly pracovníkům tarify nebo odměny.

„Jedno řešení je takové, že by došlo k propadu reálných platů všech zaměstnanců, a druhé řešení, že by došlo k hlubokému propadu. Takže vláda nepřišla s žádným stanoviskem, které by pro nás bylo akceptovatelné,“ komentoval jednání Pavel Bednář. Argumentuje tím, že i dorovnání inflace a tedy nárůst platů pro některé až o 15 procent by stejně znamenalo propad reálných příjmů.