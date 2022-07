Armádní vrtulník udělá až 100 shozů denně. Podívejte se, jak vypadá uvnitř

Začali jsme létat v neděli. To byl první vzlet, letěl tam jeden Sokol a pak už jsme navýšili počty na dva Sokoly každý den. V průměru jsme nalítali na každém stroji osm hodin za den. To znamená, že jsme museli střídat trojici strojů, protože nejsme schopni tak rychle obnovit resurs (doba mezi opravami zařízení– pozn. red.). V současnosti jsme nalétali přibližně nějakých 50 hodin.

Je tam větší bambi vak, má maximální obsah 3,5 tisíce litrů. My létáme s 2,5 tisíce litry, což je vlastně dva a půlkrát tolik, co pobere vrtulník Sokol.

Je to určitě specifický zásah, sice ho cvičíme, nicméně je to velice náročné dobou nasazení. Osm hodin pořád neustále opakovat nabírání vody je náročné. Během jednoho letového dne je posádka schopna udělat až 100 shozů, to znamená 100 tun vody nahází do požáru.