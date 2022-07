„Nejsme Krkonoše ani Šumava.“ Starostové nechtějí uzavřít celý park

Správa Národního parku České Švýcarsko požádala ministerstvo životního prostředí o vyhlášení zákazu vstupu do parku, a to v souvislosti s rozsáhlým požárem. Podle mluvčího správy parku Tomáše Salova by se mělo jednat o nezbytnou dobu v řádu týdnů – hned jak by to šlo, park by se opět otevřel.

Šéfka resortu životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL) kvůli tomu odpoledne zamíří do Hřenska. „Paní ministryně jede na setkání se starosty, na kterém bude s nimi probírat budoucí obnovu obcí poškozeného území, a otázka vstupu je jedním z témat jednání,“ uvedla pro Seznam Zprávy mluvčí ministerstva Beata Berníková.

Podle reakcí starostů to ale zatím vypadá, že nikdo nebude chtít uzavírat celý park.

„Uzavřít lesy ano, ale v místě postižení plus nějaká rezerva. Nevidím důvod, proč zavírat celý park. Hoří Hřensko, Mezní Louka a za Vysokou Lípou, proč by se měl zavírat Kyjov, to nedává smysl,“ řekl před jednáním Seznam Zprávám starosta Jetřichovic Marek Kny (PATRIOTI – víme, jak na to).

Nastínil také, co by to pro místní znamenalo, kdyby se park uzavřel. Po období covidu je požár opět velkou ranou pro místní podnikatele.

„Nejsme Krkonoše ani Šumava, fungujeme od Velikonoc do konce října. To je naše sezóna. Musíme vydělat 7 měsíců v roce, abychom přežili 12 měsíců. Lidé tady mají penziony, restaurace a to je živobytí, jiné tady není. Vymírá to tady, a pokud to zavřou, vymře to ještě víc.“

Starosta Hřenska Zdeněk Pánek (Soutěsky-věc veřejná, věc neprodejná) řekl, že mu ministryně dnes ráno kvůli schůzce volala.

„Názor mám, ale řeknu to paní ministryni až na schůzce. Vyslechnu si argumenty ostatních starostů, svůj názor mám ale připravený. Bude se tam jednat, jak se na to díváme. Zda skutečně vyhlásit celoplošný zákaz vstupu, nebo jen do oblastí, kde je spáleniště nebo kde hrozí nebezpečí požáru,“ uvedl starosta Hřenska.

Pavel Kozdera s rodinou často jezdí na chalupu za rodiči do Mezné. „Pokud se podaří požár uhasit, chápu úplné uzavření v místech, kde hořelo. Jsou to zcela objektivní důvody z hlediska bezpečnosti. Dokážu si představit i uzavírku v řádu cca 2 týdnů – kvůli monitoringu možných dalších ložisek, protože vím, že se požár šíří kořenovým systémem,“ nastínil svůj názor na to, jak postupovat.