„Až 20 záchvatů měsíčně.“ K moderní léčbě migrény se dostane zlomek lidí

Zatímco v dětství byly záchvaty jen občasné, vše se postupem času zhoršovalo. V dospělosti už se dostala do bodu, kdy žila v bolesti prakticky neustále. „Bylo to ubíjející, měla jsem i dvacet záchvatů za měsíc. Léčba mi nezabírala, vyzkoušela jsem všechno možné, od antiepileptik po botulotoxin. Často jsem měla záchvat tak silný, že jsem skončila v nemocnici na kapačce,“ dodává pacientka.

O to dramatičtěji vyznívají závěry veřejného průzkumu, který v tomto roce provedla pacientská organizace Migréna-help ve spolupráci s Evropskou aliancí pro migrénu (EMHA). Ze zjištění například vyplynulo, že u přibližně 24 procent dotazovaných trvalo přes pět let, než se dostali od stanovení diagnózy k léčbě.

„U 52 procent to byl rok a alarmujících 16,5 procenta respondentů na terapii čekalo dokonce více než 10 let. Migréna není obyčejná bolest hlavy, lidé zvracejí, nemohou mluvit, jsou paralyzováni zneschopňujícími bolestmi i osmkrát, patnáctkrát, dvacetkrát do měsíce. Je frustrující vědět, že pro mnohé z nich existuje řešení, ale že na něj čekají dlouhá léta a někdy marně. To hluboce ovlivňuje jejich životy, nutí je odkládat své plány a přání,“ popisuje Rýza Blažejovská, zakladatelka a předsedkyně organizace Migréna-help.