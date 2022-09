Pacientů s demencí přibývá, jenže se o ně nemá kdo starat

„Ačkoliv existuje velký potenciál a je poměrně velké množství atestovaných geriatrů, tak například síť ambulantní geriatrické péče je velmi poddimenzovaná. Dostupnost je spíš ve velkých městech, ale mnohem slabší v regionech. Vnímám opravdu dluh v oblasti ambulantní péče, která by dávala velký smysl a byla oporou pro nemocné i rodiny,“ říká lékařka.

Jak může spánek ovlivňovat kardiovaskulární zdraví či Alzheimerovu chorobu? A co je to glymfatický systém? O propojení srdce, spánku a rozvoji neurodegenerativních chorob toho vědí vědci čím dál víc.

„Loni vláda schválila takzvaný Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění 2020–2030 (NAPAN). Ten kromě nových doporučených postupů počítá s vytvořením specializovaných center pro léčbu Alzheimerovy nemoci, kde by se kvalitně diagnostikovaní pacienti dostali i k nejmodernější biologické léčbě, která u nás bude, jak doufáme, brzy k dispozici,“ dodává Rusina.

Jak již bylo zmíněno, potřeba zajistit péči je v Česku čím dál naléhavější i s ohledem na stárnutí populace. Podle dostupných dat lékařské společnosti nyní Alzheimerova choroba postihuje zhruba 2 % populace ve věku nad 65 let.

Každých pět let se pak procentuální výskyt podle odborníků zdvojnásobí. Ve věku 80 let je tedy pravděpodobnost onemocnění až 16 %, o deset let později přes 40 %. Nemoc zároveň více zasahuje ženy – zhruba dvakrát častěji než muže.