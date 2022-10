„Bála jsem se sama sebe.“ Řada žen má po porodu psychické potíže

„Po porodu mě přepadly stavy, o kterých jsem si nemyslela, že by mě někdy mohly potkat, natož v mateřství. Mám skvělé zázemí, milujícího manžela a podporu okolí. Něco se ale prostě stalo a plíživě mě přepadaly různé myšlenky. Bála jsem se, že se malé něco stane, nebo že jí něco udělám,“ otevřeně popisuje svou zkušenost s poporodní depresí Veronika Šišmová, matka dnes už čtyřleté holčičky.

„Byly to opravdu nepříjemné myšlenky, bála jsem se i projít v kuchyni kolem stojanu s noži. Bála jsem se sama sebe, že bych ten nůž mohla vzít a něco udělat jí nebo sobě. Došlo to do fáze, kdy jsem nemohla spát ani jíst a musela jsem být hospitalizována na psychiatrickém oddělení,“ dodává.